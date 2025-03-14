Ответы на кроссворд от 13 марта 2025: интересные факты про Интернет

По горизонтали:
1. Паутина
6 августа 1991 года Тим Бернерс-Ли запустил первый в мире веб-сайт, разместив его на первом веб-сервере. Этот ресурс не только определял концепцию «Всемирной паутины», но и содержал практические инструкции по установке веб-сервера и использованию браузера. Этот сайт также выполнял функцию первого интернет-каталога, так как Бернерс-Ли курировал и регулярно обновлял список ссылок на другие сайты. Первым изображением, опубликованным во Всемирной паутине, стала фотография пародийной филк-группы Les Horribles Cernettes, которую Бернерс-Ли получил от лидера группы после музыкального фестиваля «CERN hardronic festival».
2. Гипертекст
Гипертекст, существующий только в электронном виде, отличается от обычного текста наличием гиперссылок, позволяющих быстро переходить к другим документам. До появления таких ссылок гипертекста не существовало. Концепцию гипертекста предвосхитил в 1945 году Вэннивар Буш в своей статье в The Atlantic Monthly, где он также предсказал появление гигантских онлайн-энциклопедий, таких как Википедия.
3. Тесла
В 1908 году Никола Тесла описал технологии, которые впоследствии стали реальностью. Он говорил о возможности мгновенной передачи бизнес-указаний по всему миру, о глобальной телефонной связи без смены оборудования, а также о портативных устройствах размером с часы, способных принимать аудио- и видеоконтент на больших расстояниях. Тесла представлял себе передачу изображений, символов и текстов, управляемую одной станцией для миллионов пользователей. Он также подчеркивал важность беспроводной передачи энергии.
4. Сайт
Info.cern.ch, запущенный 6 августа 1991 года Тимом Бернерсом-Ли, вошел в историю как первый в мире веб-сайт. На нем впервые была представлена концепция World Wide Web с описанием протокола HTTP, системы URI и языка HTML. Помимо этого, сайт содержал инструкции по установке и использованию серверов и браузеров, а также служил первым каталогом веб-сайтов, предоставляя ссылки на другие ресурсы.
5. Вики
Разработчик Уорд Каннингем в 1995 году, создавая первую вики-систему WikiWikiWeb, позаимствовал гавайское слово «вики» («быстрый») для обозначения веб-сайта, подразумевая быстроту редактирования и создания статей пользователями. Позднее появилось и английское объяснение аббревиатуры «wiki» — «What I Know Is…» («то, что я знаю, это…»).
По вертикали:
1. Чат
Изначально веб-чаты были простыми страницами с окном разговора и формой ввода. Сервер добавлял новые сообщения, удалял устаревшие и обновлял файл. Главным недостатком была задержка в передаче данных: веб-средства не позволяли серверу автоматически сообщать клиенту об изменениях, поэтому клиент был вынужден периодически запрашивать обновления. Технологии AJAX и Flash позволили преодолеть эти ограничения.
2. Киберпанк
Киберпанк, появившийся в середине 1980-х годов, стал отражением влияния интернета, киберпространства и виртуальной реальности на современное искусство. Этот поджанр научной фантастики исследует влияние компьютеров и высоких технологий на общество, часто фокусируясь на негативных последствиях технического прогресса. В центре сюжета часто оказывается борьба хакеров против всесильных корпораций. Киберпанк нашел свое воплощение в литературе, кино, музыке, графических произведениях (особенно аниме) и компьютерных играх. Название жанру дал писатель Брюс Бетке, опубликовавший в 1983 году рассказ «Киберпанк».
3. Энквайр
В 1980 году, работая в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве, Тим Бернерс-Ли создал программу «Энквайр» для личного пользования. Эта программа использовала случайные ассоциации для хранения данных и стала концептуальной основой для Всемирной паутины.
4. Рунет
26 августа 2020 года Владимир Путин отметил вклад в развитие Рунета, наградив медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ряд деятелей, включая Артемия Лебедева, Максима Мошкова, Дмитрия Буркова и Алексея Басова. Из-за пандемии церемония награждения состоялась позже, 7 апреля 2021 года, в день 27-летия регистрации домена .ru, который к тому времени уже закрепился как «день Рунета».
Интересные факты об Интернете:
Троллинг, возникший в 1990-х годах, является серьезной проблемой в интернет-общении. Это психологическое и социальное явление, которое заключается в намеренной публикации провокационных сообщений, «вбросов», направленных на разжигание споров, оскорблений и конфликтов. Людей, занимающихся этим, называют интернет-троллями, а сам процесс — троллингом.
Развитие интернета начиналось как неконтролируемый процесс, но с его глобализацией государства стали задумываться о регулировании. Хотя цензура в полном объеме пока невозможна, многие ресурсы самостоятельно модерируют контент, что не противоречит принципам свободы слова. Россия в 2013 и 2014 годах лидировала по количеству обращений детей к нежелательному контенту (оружие, порнография, онлайн-казино), составляя 16% от мирового показателя.
С 3 июня 2011 года, согласно резолюции ООН, доступ к Интернету является базовым правом человека. Это означает, что ограничение доступа к сети для отдельных регионов может быть расценено как нарушение прав человека.
Читайте также: Как устроен интернет и можно ли его вывести из строя
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.