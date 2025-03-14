Ответы на кроссворд от 13 марта 2025: интересные факты про Интернет

3. Тесла

В 1908 году Никола Тесла описал технологии, которые впоследствии стали реальностью. Он говорил о возможности мгновенной передачи бизнес-указаний по всему миру, о глобальной телефонной связи без смены оборудования, а также о портативных устройствах размером с часы, способных принимать аудио- и видеоконтент на больших расстояниях. Тесла представлял себе передачу изображений, символов и текстов, управляемую одной станцией для миллионов пользователей. Он также подчеркивал важность беспроводной передачи энергии.