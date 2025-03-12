В Ташкенте установили автоматические станции мониторинга качества воздуха

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с Международным общественным фондом «Замин» установили и запустили в эксплуатацию две автоматические станции мониторинга воздуха в Яшнабадском и Алмазарском районах Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе экологического ведомства.