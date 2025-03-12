В Ташкенте установили автоматические станции мониторинга качества воздуха

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с Международным общественным фондом «Замин» установили и запустили в эксплуатацию две автоматические станции мониторинга воздуха в Яшнабадском и Алмазарском районах Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе экологического ведомства.
Работы провели в рамках реализации проекта «Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха».
«Установленные станции являются лабораториями с запатентованными технологиями высокоточного измерения загрязнения воздуха», — говорится в сообщении.
По данным министерства, выбор места установок автоматических станций зависит от различных факторов, среди которых: районы с высокой плотностью населения, основные дороги и транспортные магистрали, охраняемые природные территории.
«Это обеспечивает точность и полезность собираемых данных для принятия решений по улучшению качества жизни населения и охране окружающей среды», — уточнили в Минэкологии.
Также сообщается, что в связи с увеличением количества станций сотрудники Узгидромета регулярно проходят обучение по анализу данных, поступающих со станций, а также особенностям эксплуатации оборудования и программного обеспечения.