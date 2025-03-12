Дожди и +19 тепла обещают синоптики 13 марта в Волгоградской области

В самом Волгограде 13 марта ожидается похожая картина. Небольшой дождь может пройти ночью и утром, но днем осадки маловероятны. Юго-западный ветер будет дуть с той же скоростью, что и по области — 7−12 м/с. Ночная температура в городе составит +8…+10°C, а днем воздух прогреется до +16…+18°C. Жители Волгограда смогут наконец-то снять с себя тяжелые зимние куртки и насладиться ласковым весенним солнцем.