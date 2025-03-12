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Дожди и +19 тепла обещают синоптики 13 марта в Волгоградской области

Южный ветер принесет в Волгоградскую область долгожданное потепление и дожди.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 50% 756 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Волгоградцы, наконец-то, почувствовали дыхание весны. К середине первого месяца сезона пришло долгожданное потепление. Оно продержится в ближайшие дни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 13 марта, несмотря на возможные небольшие дожди в отдельных районах, столбики термометров уверенно поднимутся до +14…+19°C. Теплый юго-западный ветер, дующий со скоростью 7−12 м/с, прогонит остатки зимней прохлады. Ночью температура воздуха составит комфортные +6…+11°C.

В самом Волгограде 13 марта ожидается похожая картина. Небольшой дождь может пройти ночью и утром, но днем осадки маловероятны. Юго-западный ветер будет дуть с той же скоростью, что и по области — 7−12 м/с. Ночная температура в городе составит +8…+10°C, а днем воздух прогреется до +16…+18°C. Жители Волгограда смогут наконец-то снять с себя тяжелые зимние куртки и насладиться ласковым весенним солнцем.