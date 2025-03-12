В Байкальске запустят новую электрокотельную к лету 2025 года

В Байкальске активно продолжается строительство блочно-модульной электрокотельной, запуск которой запланирован к летнему периоду 2025 года. Ввод котельной обеспечит горячей водой жителей города в летом. Кроме того, она будет выполнять резервные функции на случай аварий на ТЭЦ города. В будущем планируется актуализировать схему теплоснабжения, и подобные теплоисточники могут появиться в других микрорайонах.