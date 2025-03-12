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В Байкальске запустят новую электрокотельную к лету 2025 года

Оборудование на теплоисточнике планируют установить к концу марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Байкальске активно продолжается строительство блочно-модульной электрокотельной, запуск которой запланирован к летнему периоду 2025 года. Ввод котельной обеспечит горячей водой жителей города в летом. Кроме того, она будет выполнять резервные функции на случай аварий на ТЭЦ города. В будущем планируется актуализировать схему теплоснабжения, и подобные теплоисточники могут появиться в других микрорайонах.

Известно, что в состав котельной войдут четыре котла, а её работа будет полностью диспетчеризирована. Для обслуживания объекта в смену будут выходить четыре человека.

На подготовку ТЭЦ Байкальска к отопительному сезону 2024−2025 годов из бюджета Иркутской области выделено 300 миллионов рублей, из которых 200 миллионов направлено на приобретение и монтаж новой электрокотельной мощностью 15,5 МВт.

Сейчас уже подготовлена площадка, собраны основания модулей, смонтированы конструкции первого этажа, установлено несущее основание второго этажа. Завершены работы по усилению конструкций полов и сборке потолочных конструкций второго этажа.

Поставить оборудование хотят до конца марта 2025 года. В апреле-мае начнутся пусконаладочные работы и режимные испытания, после чего котельная будет введена в эксплуатацию.