В волгоградских поездах перестанут спрашивать школьные справки у детей

Теперь юным пассажирам поездов дальнего следования в возрасте от 10 до 18 лет больше не требуется предоставлять справки из учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.
Согласно новым правилам, для получения скидки достаточно предъявить проводнику только документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении или паспорт. Это изменение значительно упрощает процесс оформления билетов для школьников и их родителей.
Льгота, предусматривающая 50% скидку от взрослого тарифа, действует круглый год на территории всех регионов России. Она распространяется на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.