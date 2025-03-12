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В волгоградских поездах перестанут спрашивать школьные справки у детей

С 1 марта вступили в силу новые правила, упрощающие процесс оформления льготных железнодорожных билетов для школьников в Волгограде.

Теперь юным пассажирам поездов дальнего следования в возрасте от 10 до 18 лет больше не требуется предоставлять справки из учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Согласно новым правилам, для получения скидки достаточно предъявить проводнику только документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении или паспорт. Это изменение значительно упрощает процесс оформления билетов для школьников и их родителей.

Льгота, предусматривающая 50% скидку от взрослого тарифа, действует круглый год на территории всех регионов России. Она распространяется на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.