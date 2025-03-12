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Штормовое предупреждение из-за тумана и ветра объявили на большей части Казахстана

Казахстанцев предупредили о тумане и ветре.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 42% 756 мм рт. ст. +18°

По прогнозам «Казгидромета», 13 марта на большей части страны объявили штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

Туман и гололед прогнозируются в области Улытау и Карагандинской области.

Туман и ветер — в области Жетысу, Жамбылской области и ЗКО.

Дождь, снег, низовая метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Костанайской области и СКО.

Гололед и ветер — в Актюбинской области.

Туман накроет область Абай, ВКО, Алматинскую, Павлодарскую, Кызылординскую и Атыраускую области.

Дождь, снег, туман, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в Акмолинской области.

В ЗКО, Атырауской, Актюбинской областях и Жетысу ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока. А также, в связи с наполнением русла рек талой водой, ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.

В ВКО связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

В Жетысу, Мангистау, СКО, Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Жамбылской и Костанайской областях ожидается повышение температуры воздуха.