Штормовое предупреждение из-за тумана и ветра объявили на большей части Казахстана

По прогнозам «Казгидромета», 13 марта на большей части страны объявили штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.
Туман и гололед прогнозируются в области Улытау и Карагандинской области.
Туман и ветер — в области Жетысу, Жамбылской области и ЗКО.
Дождь, снег, низовая метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Костанайской области и СКО.
Гололед и ветер — в Актюбинской области.
Туман накроет область Абай, ВКО, Алматинскую, Павлодарскую, Кызылординскую и Атыраускую области.
Дождь, снег, туман, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в Акмолинской области.
В ЗКО, Атырауской, Актюбинской областях и Жетысу ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока. А также, в связи с наполнением русла рек талой водой, ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.
В ВКО связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
В Жетысу, Мангистау, СКО, Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Жамбылской и Костанайской областях ожидается повышение температуры воздуха.