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Из-за уборки снега в Уфе ограничат движение на двух улицах

В Уфе на 9 часов перекроют улицы Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 12 марта, в Уфе на девять часов перекроют улицы Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Об этом рассказала пресс-служба Октябрьского района столицы Башкирии.

Причина ограничений движения транспорта, которые продлятся с 21:00 и до 06:00, — уборка снега с привлечением крупногабаритной техники.

Власти просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к грядущим ограничениям и рекомендуют выбирать альтернативные маршруты на время перекрытий.

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