Из-за уборки снега в Уфе ограничат движение на двух улицах

Сегодня вечером, 12 марта, в Уфе на девять часов перекроют улицы Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Об этом рассказала пресс-служба Октябрьского района столицы Башкирии.
Причина ограничений движения транспорта, которые продлятся с 21:00 и до 06:00, — уборка снега с привлечением крупногабаритной техники.
Власти просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к грядущим ограничениям и рекомендуют выбирать альтернативные маршруты на время перекрытий.
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