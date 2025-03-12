Компьютерное тестирование введут для четвероклассников в Молдове: пока — пилотный проект

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Учащиеся 80 школ Молдовы по завершении курса начальной школы сдадут общенациональное тестирование на компьютерах, Пилотный проект реализуется Министерством образования и исследований и Национальным агентством по учебным программам и оценке.
Таким образом, тестирование пройдут четвероклассники из школ 21 района и муниципалитета.
Лица, ответственные за организацию пилотного тестирования, примут участие в серии тренингов, организованных вышеуказанными ведомствами в партнерстве с группой экспертов из Эстонии с 12 по 14 марта 2025 года, рассказали в Минпросвете.
«Эстонские специалисты проведут обучение по использованию цифровой платформы, необходимой для проведения тестирования, а также объяснят связанные с ней технические и функциональные аспекты. Эксперты также поделятся передовым опытом и инновационными решениями, применяемыми в цифровом образовании», — отметили в ведомстве.
С 24 по 28 марта учащиеся школ, занятых в пилотной программе, получат возможность протестировать цифровую платформу, чтобы ознакомиться с процессом, чтобы выявить потенциальные технические проблемы и устранить их на раннем этапе.