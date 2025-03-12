Компьютерное тестирование введут для четвероклассников в Молдове: пока — пилотный проект

«Эстонские специалисты проведут обучение по использованию цифровой платформы, необходимой для проведения тестирования, а также объяснят связанные с ней технические и функциональные аспекты. Эксперты также поделятся передовым опытом и инновационными решениями, применяемыми в цифровом образовании», — отметили в ведомстве.