Министр информации Марков назвал главную книгу своего детства и ту, которую читает сейчас

Министр информации Беларуси Марат Марков на Минской международной книжной выставке-ярмарке рассказал, что его любимая книга детства — «Книга будущих командиров» Анатолия Митяева, сообщает БелТА.
Марков отметил, что с детства увлекается военной литературой. А недавно начал читать «Искусство войны» Сунь-Цзы.
«Оказывается, что очень многие вещи, которые мы считали появившимися недавно, были заложены в основу военных действий, в основу философии, в основу мышления несколько тысяч лет назад. Поэтому мы и говорим: очень важно, чтобы люди читали книгу», — отметил министр.
Напомним, что по первому своему образованию Марат Марков военный, он окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище (теперь это Военная академия Беларуси), служил в белорусской армии.
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