Министр информации Марков назвал главную книгу своего детства и ту, которую читает сейчас

«Оказывается, что очень многие вещи, которые мы считали появившимися недавно, были заложены в основу военных действий, в основу философии, в основу мышления несколько тысяч лет назад. Поэтому мы и говорим: очень важно, чтобы люди читали книгу», — отметил министр.