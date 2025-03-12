Матвиенко предложила набирать меньше абитуриентов из регионов в столичные вузы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила принимать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов «столько, сколько нужно по нужным специальностям». Остальные студенты из регионов, по ее словам, «пусть учатся у себя дома». В Кремле заявили, что переподготовка учащихся по тем профессиям, которые менее востребованы в РФ, пагубно влияет на экономику, и переадресовали вопрос в Миноборнауки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».