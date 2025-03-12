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Проект обновления дороги к инфекционному центру в Ростове не прошел экспертизу

В Ростове-на-Дону отклонили проект реконструкции дороги от Алябьева до Виталия Ходоша.

Источник: Комсомольская правда

Проект реконструкции дороги к инфекционному центру в Ростове-на-Дону не прошел государственную экспертизу. Информация указана на портале ГИС ЕГРЗ.

Речь идет о документации по обновлению проезжей части от переулка Алябьева до улицы Виталия Ходоша. Планы будущих работ, разработанные ООО «Автодоринжиниринг», отклонили 10 марта 2025 года. Тогда же решение внесли в реестр.

Застройщиком объекта выступает городской департамент автодорог. Власти планируют создание четырехполосного участка в 2,72 км с расчетной скоростью движения до 60 км/ч. В рамках этого же проекта предполагается создание велодорожки, ливневой канализации и сетей освещения.

Напомним, ранее завершить проект указанной дороги планировали до середины 2023 года.