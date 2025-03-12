Министр информации Марков сказал, что с помощью интернета пытаются сделать с белорусами

Министр информации Беларуси Марат Марков перед открытием Минской международной книжной выставки-ярмарки 12 марта объяснил, что с помощью интернета пытаются сделать с белорусами, сообщает БелТА.
По словам министра, человека делает примитивным клиповое мышление, тогда как книга расширяет мировоззрение. Именно поэтому так важно вытаскивать детей и подростков из интернета в реальный мир, чтобы они просто читали, в первую очередь классику. И не важно на каких носителях будет книга — на электронных или бумажных.
«Мы сегодня прекрасно понимаем, что с помощью интернета нас пытаются сделать примитивными. С помощью книги мы будем мудрее. И тогда нашим мировоззрением манипулировать будет гораздо сложнее», — отметил Марат Марков.
Кстати, Минская международная книжная выставка-ярмарка будет открыта до 16 марта в выставочном комплексе по проспекту Победителей.
Мы писали, что министр информации Беларуси Марат Марков назвал главную книгу своего детства и ту, которую читает сейчас (здесь подробнее).