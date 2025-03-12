Министр информации Марков сказал, что с помощью интернета пытаются сделать с белорусами

По словам министра, человека делает примитивным клиповое мышление, тогда как книга расширяет мировоззрение. Именно поэтому так важно вытаскивать детей и подростков из интернета в реальный мир, чтобы они просто читали, в первую очередь классику. И не важно на каких носителях будет книга — на электронных или бумажных.