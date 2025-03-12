В Омске начинают закрывать открытые катки

В Омске потихоньку закрываются катки под открытым небом. Связано это с резким повышением температур в дневные часы, которое прогнозируется уже после 15 марта. Так в дневные часы температура воздуха будет оставаться в пределах положительных значений и уже не опустится до минусовых. В данный момент уже не работают катки в парках на Кольцевой и на территории Зеленого острова.