В Иркутске проектируют Байкальскую и Лермонтовскую транспортные развязки

В Иркутске проектирование Байкальской и Лермонтовской транспортных развязок находится на завершающем этапе. Документы на Главгосэкспертизу по Байкальской развязке подадут уже в мае, а по Лермонтовской — августе. В первом случае предполагается строительство двух эстакад с выходом на Байкальский тракт и проспект Маршала Жукова. Первая эстакада будет иметь четыре полосы движения и пройдет в стороне от стелы. Также планируется создание переходно-скоростной полосы до съезда на проспект Маршала Жукова.
— Одна из ключевых задач, которая перед нами стоит, — укрепление транспортного каркаса. Масштабные проекты строительства Байкальской и Лермонтовской развязок сложные технически, но их реализация откроет новые перспективы для областного центра. Планируем уже в следующем году приступить к реконструкции Байкальского кольца, прорабатываем вопрос получения финансирования, отметил мэр Руслан Болотов.
Для строительства двухуровневой развязки в районе Байкальского кольца потребуется временное ограничение движения по проспекту Маршала Жукова и улице Байкальской. Работы будут организованы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Важно заранее определить пути объезда и привести их в нормативное состояние.
В проекте предусмотрено обустройство подпорных стенок для сопряжения насыпи с эстакадой, строительство искусственных водопропускных сооружений, а также трех подземных пешеходных переходов, перенесут контактные сети троллейбуса, остановки автобуса, тротуары и велодорожки. Проектом реализуют в восемь этапов, и администрация города поставила задачу сократить сроки работ с помощью современных технологий.
Проект Лермонтовской развязки был полностью пересмотрен в соответствии с новыми требованиями законодательства. Он включает объездную дорогу от существующего съезда микрорайона Первомайский до Академического моста, а также реконструкцию существующего путепровода через железную дорогу и строительство нового с разделением потоков противоположного направления.