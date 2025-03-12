В Иркутске проектируют Байкальскую и Лермонтовскую транспортные развязки

В Иркутске проектирование Байкальской и Лермонтовской транспортных развязок находится на завершающем этапе. Документы на Главгосэкспертизу по Байкальской развязке подадут уже в мае, а по Лермонтовской — августе. В первом случае предполагается строительство двух эстакад с выходом на Байкальский тракт и проспект Маршала Жукова. Первая эстакада будет иметь четыре полосы движения и пройдет в стороне от стелы. Также планируется создание переходно-скоростной полосы до съезда на проспект Маршала Жукова.