Мало где в мире получилось создать анонимные массмедиа, а у нас они есть

Посмею предположить, что для американцев, для европейцев и ТГ не является абсолютно анонимным. Конкретно — для властей. Все просто: дело на Павла Дурова завели там. Если бы его арестовали у нас, можно было бы с высокой долей вероятности предположить, что это для российских силовиков мессенджер перестал быть анонимным. Но арестовали у них. По Парижу гулять в ожидании суда выпустили у них. Так что вполне может быть, что степень несотрудничества Telegram с властями Евросоюза и США сильно преувеличена. Она еще и до ареста была преувеличена, в чем я не раз убеждалась сама, когда, к примеру, включив VPN и зайдя в сеть через европейский сервис, с удивлением не обнаруживала в ТГ каналов популярных российских СМИ: они блокируются! Более того, я как-то зашла через украинский VPN. Ну, я же любознательный человек, я хотела сама проверить, правду ли наш телевизор говорит об украинской цензуре. Так вот, я зашла через украинский IP и увидела, что и для них недоступны многие российские каналы. В том числе и мой! Да-да, мой очень скромный канал канал журналиста и публициста, который не уехал из России и писал о текущем конфликте по мере своего ума и способностей с точки зрения человека, которому в родной стране еще жить и жить, был, кажется, для украинцев заблокирован. Как давно для них заблокировали мою страницу в Facebook, хотя я уже и сама забросила.