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Дорожники очищают от песка волгоградские улицы

Волгоградские дороги готовят к лету.

Источник: мэрия Волгограда

В Волгограде установилась теплая и сухая погода, и коммунальщики начали активную уборку дорог. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, по улицам города курсируют вакуумные подметально-уборочные машины, которые собирают песок и пыль. Техника распределена по всем районам и работает в основном днем, когда дороги относительно свободны, или ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

Помимо уборки проезжей части, рабочие чистят ограждения, столбы, знаки и другие элементы дорожной инфраструктуры. С начала марта муниципальные службы начали переоборудовать комбинированные дорожные машины для летнего сезона. В ближайшее время количество техники, задействованной в уборке, увеличат. Это позволит поддерживать чистоту на улицах Волгограда в течение всего теплого времени года.