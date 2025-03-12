Дорожники очищают от песка волгоградские улицы

В Волгограде установилась теплая и сухая погода, и коммунальщики начали активную уборку дорог. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, по улицам города курсируют вакуумные подметально-уборочные машины, которые собирают песок и пыль. Техника распределена по всем районам и работает в основном днем, когда дороги относительно свободны, или ночью, чтобы не мешать движению транспорта.