Хотели продать фермеру кормораздатчик: в Башкирии два судебных пристава попались на мошенничестве

Согласно версии следствия, в августе прошлого года 31-летний заместитель начальника отделения и 42-летний младший судебный пристав проводили опись имущества коммерческого предприятия. Во время процедуры они заметили кормораздатчик, но решили не вносить его в опись. Вместо этого они предложили местному фермеру купить оборудование за 30 тысяч рублей. Мужчине она заявили, что оно продается в рамках процедуры взыскания.