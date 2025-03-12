Хотели продать фермеру кормораздатчик: в Башкирии два судебных пристава попались на мошенничестве

В Миякинском районе Башкирии двум сотрудникам районного отделения ФССП предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и ФСБ республики.
Согласно версии следствия, в августе прошлого года 31-летний заместитель начальника отделения и 42-летний младший судебный пристав проводили опись имущества коммерческого предприятия. Во время процедуры они заметили кормораздатчик, но решили не вносить его в опись. Вместо этого они предложили местному фермеру купить оборудование за 30 тысяч рублей. Мужчине она заявили, что оно продается в рамках процедуры взыскания.
Фермер забрал кормораздатчик, но попросил отсрочить оплату. Спустя приставы неожиданно увеличили сумму за оборудование до 200 тысяч рублей, а после отказа фермера платить столько снизили ее до 100 тысяч. Это вызвало подозрения у фермера, и он обратился в правоохранительные органы.
В ходе совместной операции сотрудников СК и ФСБ заместитель начальника отделения был задержан с поличным при получении денег.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения». Оба фигуранта уже признали вину.
— Следователями продолжается сбор доказательственной базы по делу, — сообщает СК.
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