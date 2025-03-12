В СФ объяснили слова Матвиенко об ограничении приема абитуриентов в вузы

В качестве примера спикер СФ ранее привела ситуацию с региональными абитуриентами, которые приезжают в Москву или в Петербург, получают на коммерческих факультетах дипломы столичных вузов, а затем оказываются не востребованы в мегаполисах по специальности и при этом не возвращаются в регионы. И для малой родины они в этом случае оказываются тоже потеряны, сказал Пономаренко.