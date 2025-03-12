В Ленинском районе Челябинска ограничат движение на перекрестке

— Работы проводятся в рамках реконструкции улицы Гранитной на участке от Дзержинского до Копейского шоссе. Движение транспорта будет ограничено в связи с проведением монтажа защитного футляра на трубопровод сети водоснабжения в период с 8:00 часов 14 марта до 18:00 часов 21 марта, — уточнили в мэрии.