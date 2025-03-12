Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском районе Челябинска ограничат движение на перекрестке

Движение на пересечении улиц Гранитной и Славной будет ограничено.

Источник: мэрия Челябинска

В Челябинске движение на перекрестке улиц Гранитной и Славной ограничат на неделю. Об этом сообщили в городской администрации.

— Работы проводятся в рамках реконструкции улицы Гранитной на участке от Дзержинского до Копейского шоссе. Движение транспорта будет ограничено в связи с проведением монтажа защитного футляра на трубопровод сети водоснабжения в период с 8:00 часов 14 марта до 18:00 часов 21 марта, — уточнили в мэрии.

Ограничения будут действовать в районе дома № 33 на улице Гранитной. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.