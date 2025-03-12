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Работу общественного транспорта в Ростове-на-Дону продлили до полуночи

Стало известно, до какого времени должен курсировать общественный транспорт Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Общественные маршруты на каждом направлении в Ростове-на-Дону должны работать до 23−24 часов ночи. С таким заявлением выступили городские власти после жалоб, поступивших от жителей донской столицы. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

— После 19−20 часов интервал может составлять до 30−50 минут на каждом маршруте в связи со снижением пассажиропотока. По фактам недовыпуска машин на линии перевозчиков штрафуют. Ведется претензионная работа, — цитируют в публикации комментарий властей.

Также отмечается, что для улучшения работы общественного транспорта предусматриваются специальные двухсменные графики.