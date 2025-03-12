Смольный выселяет Beer House на Невском проспекте из-за ряда нарушений

Заведение занимает 150 кв. метров. Установлено, что владельцы незаконно использовали помещение для размещения кухни и части зала кафе. У них отсутствовали правоустанавливающие документы, к тому же фактическая планировка не соответствует той, что указана в документах технического и кадастрового учета.