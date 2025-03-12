«Высокая аварийность водителей со стажем до года». Глава МВД Кубраков взял на контроль ситуацию с практическим экзаменом в ГАИ, на пересдачу которого большие очереди

Иван Кубраков дал указания, что надо сделать в ближайшее время, чтобы выровнять ситуацию. Так, например, он поручил незамедлительно увеличить количество экзаменаторов, при необходимости перевести их на усиленный вариант несения службы, пересмотреть организационно-штатную структуру подразделения и перейти с бумажного на электронный вариант заключения договоров.