Экзамен в ГАИ с первого раза сдают не более 30% курсантов автошкол

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков взял на личный контроль ситуацию с пересдачами экзаменов в ГАИ, сообщили в пресс-службе МВД.
В среду глава ведомства провел рабочее совещание по этому вопросу в экзаменационном центре столичной Госавтоинспекции на улице Семашко, 17.
«МВД констатирует недостаточный уровень подготовки курсантов автошкол — об этом свидетельствует низкий процент сдачи экзаменов. С первой попытки это удается не более 30%. В этой связи возникают вопросы с записью на пересдачу практического экзамена в Минске», — рассказали в министерстве.
Там обратили внимание на проблему высокой аварийности среди еще пока неопытных водителей (со стажем до одного года). В прошлом году по сравнению с 2023-м она увеличилась на 15%.
В МВД отметили, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совмине. Пока же министр внутренних дел Иван Кубраков дал поручение увеличить количество экзаменаторов, а при необходимости перевести их на усиленный вариант несения службы.
«Поставлена задача организовать мониторинг не только в столице, но и по всей стране, принять адекватные решения. Ситуация взята на личный контроль министра. Результаты будут докладываться ему еженедельно», — добавили в ведомстве.
Пересдача — через 10 дней
Напомним, сейчас экзамен в ГАИ можно пересдавать через 10 дней после неудачной попытки. Ранее курсанты могли сдавать повторно на седьмой день после трех подряд фиаско и через месяц после четвертой неудавшейся пробы. Одна пересдача практического экзамена в ГАИ стоит одну базовую величину — то есть 42 рубля.