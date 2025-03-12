Экзамен в ГАИ с первого раза сдают не более 30% курсантов автошкол

В МВД отметили, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совмине. Пока же министр внутренних дел Иван Кубраков дал поручение увеличить количество экзаменаторов, а при необходимости перевести их на усиленный вариант несения службы.