Нижний Новгород начали приводить в порядок после зимы

Весенняя уборка началась в Нижнем Новгороде. Обычно город приводить в порядок после зимы принимались в апреле, но в этом году теплая погода позволила приступить к работам уже в марте.
Особое внимание в ходе текущей уборочной кампании уделяется набережным. Так, глава города Юрий Шалабаев проверил состояния набережной Гребного канала. Ревизия была тщательной, начиная с благоустройства и вывоза мусора до сохранности малых архитектурных форм и дорожного покрытия.
— Скоро, когда погода станет по-настоящему тёплой, здесь будут отдыхать нижегородцы со всего города, — подчеркнул во время осмотра территории мэр.
Поскольку прибрежная зона регулярно инспектируется и возникающие проблемы оперативно решаются, то подготовка к летнему периоду не потребует значительных усилий. На набережной Гребного канала планируется заменить мусорные баки, отремонтировать отдельные участки плиточного покрытия, установить новые скамейки и облагородить газон. Общее состояние территории оценивается как хорошее. Как отметил Юрий Шалабаев, это отличный пример для других подрядчиков в вопросах содержания закреплённых за ними территорий.