Нижний Новгород начали приводить в порядок после зимы

Поскольку прибрежная зона регулярно инспектируется и возникающие проблемы оперативно решаются, то подготовка к летнему периоду не потребует значительных усилий. На набережной Гребного канала планируется заменить мусорные баки, отремонтировать отдельные участки плиточного покрытия, установить новые скамейки и облагородить газон. Общее состояние территории оценивается как хорошее. Как отметил Юрий Шалабаев, это отличный пример для других подрядчиков в вопросах содержания закреплённых за ними территорий.