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Нижний Новгород начали приводить в порядок после зимы

Ход работ проинспектировал глава города Юрий Шалабаев.

Источник: Телеграм-канал мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева

Весенняя уборка началась в Нижнем Новгороде. Обычно город приводить в порядок после зимы принимались в апреле, но в этом году теплая погода позволила приступить к работам уже в марте.

Особое внимание в ходе текущей уборочной кампании уделяется набережным. Так, глава города Юрий Шалабаев проверил состояния набережной Гребного канала. Ревизия была тщательной, начиная с благоустройства и вывоза мусора до сохранности малых архитектурных форм и дорожного покрытия.

— Скоро, когда погода станет по-настоящему тёплой, здесь будут отдыхать нижегородцы со всего города, — подчеркнул во время осмотра территории мэр.

Поскольку прибрежная зона регулярно инспектируется и возникающие проблемы оперативно решаются, то подготовка к летнему периоду не потребует значительных усилий. На набережной Гребного канала планируется заменить мусорные баки, отремонтировать отдельные участки плиточного покрытия, установить новые скамейки и облагородить газон. Общее состояние территории оценивается как хорошее. Как отметил Юрий Шалабаев, это отличный пример для других подрядчиков в вопросах содержания закреплённых за ними территорий.