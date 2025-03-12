Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале восстановления недавно освобожденного Великоновоселковского района, отметив, что поручил обеспечить работу больниц, системы ЖКХ, а также запустить общественный транспорт.
«Благодаря успехам наших военнослужащих мы незамедлительно приступили к восстановлению Великоновосёлковского района. Я поручил министерствам в кратчайшие сроки обеспечить работу больниц, социальных центров, наладить систему ЖКХ, а также организовать транспорт для жителей небольших населенных пунктов», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, уже организована работа выездных бригад медиков, налажены транспортные перевозки, а также работа автомагазинов. Социальные службы обеспечивают своевременную доставку пенсий каждому, кому они положены, а для обеспечения правопорядка в округе развернуто временное отделение полиции, рассказал глава региона.
Пушилин отметил, что в ближайшее время намерен приехать в район и встретиться с местными с жителями.