Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района

По его словам, уже организована работа выездных бригад медиков, налажены транспортные перевозки, а также работа автомагазинов. Социальные службы обеспечивают своевременную доставку пенсий каждому, кому они положены, а для обеспечения правопорядка в округе развернуто временное отделение полиции, рассказал глава региона.