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В Москве состоялась встреча главы Башкирии и министра здравоохранения России

Хабиров встретился с главой Минздрава России в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Москве, на которой прошло обсуждение участия республики в новой федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по поручению президента России.

Руководитель региона отметил, что за последние годы при поддержке Минздрава России и за счет региональных средств было заменено почти 500 фельдшерско-акушерских пунктов, а также отремонтировано и построено множество медицинских объектов. Новую программу Хабиров называет возможностью завершения начатых преобразований и кардинального улучшения системы здравоохранения — от сельских ФАПов до крупных городских поликлиник.

Основные направления работы в рамках программы:

— ремонт поликлиник, которые больше всего в этом нуждаются;

— продолжение обновления ФАПов;

— распределение средств: 80% пойдет на строительство новых объектов и реконструкцию существующих, а 20% — на закупку современного оборудования.

Радий Хабиров пригласил Михаила Мурашко на открытие нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе. Проект обошелся республике в 11 миллиардов рублей. В день открытия планируется провести заседание Совета по развитию здравоохранения.

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