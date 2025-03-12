В Москве состоялась встреча главы Башкирии и министра здравоохранения России

Руководитель региона отметил, что за последние годы при поддержке Минздрава России и за счет региональных средств было заменено почти 500 фельдшерско-акушерских пунктов, а также отремонтировано и построено множество медицинских объектов. Новую программу Хабиров называет возможностью завершения начатых преобразований и кардинального улучшения системы здравоохранения — от сельских ФАПов до крупных городских поликлиник.