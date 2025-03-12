В Новочеркасске почтили память братьев Воробьевых, погибших в зоне СВО

В Новочеркасске почтили память братьев Алексея и Антона Воробьевых, погибших при исполнении служебного долга в зоне специальной операции. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
В день памяти героев провели панихиду, также состоялось возложение цветов к памятнику. В церемонии участвовали мама братьев Наталья Ивановна, глава администрации города Юрий Лысенко, его заместитель Константин Хмельницкий, начальник управления образования Екатерина Удовенко и юнармейцы.
Напомним, Алексей и Антон Воробьевы отправились в зону СВО в марте 2022 года. Оба подписали контракт на прохождение службы в 150-й мотострелковой дивизии. Во время выполнения задачи Алексей, рискуя собой, спас колонну военной техники, в то время как танк Антона был уничтожен артиллерийским огнем.
Братья были посмертно награждены Орденами Мужества и с почестями похоронены на городской «Аллее Славы и Доблести». Также их имена увековечили в сквере около бывшего кинотеатра «Космос». Кроме этого, на стене дома братьев Воробьевых была установлена мемориальная доска, а в школе № 3 в их честь установили «Парту героя».