В Новочеркасске почтили память братьев Воробьевых, погибших в зоне СВО

Братья были посмертно награждены Орденами Мужества и с почестями похоронены на городской «Аллее Славы и Доблести». Также их имена увековечили в сквере около бывшего кинотеатра «Космос». Кроме этого, на стене дома братьев Воробьевых была установлена мемориальная доска, а в школе № 3 в их честь установили «Парту героя».