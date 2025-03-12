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МВД рассказало, в какие IT-преступления чаще всего вовлекают детей

МВД: чаще всего детей вовлекают в такие IT-преступления, как хищение средств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дистанционное хищение средств и данных и размещение деструктивных сведений — самые распространенные IT-преступления, в которые вовлекают несовершеннолетних, сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий московского главка МВД РФ Антон Кононенко.

«Самыми распространенными преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, совершаемыми с участием несовершеннолетних, являются дистанционное хищение средств, данных и компьютерной информации, размещение в сети интернет деструктивных сведений», — сказал Кононенко на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» на тему «Выявление и пресечение IТ-преступлений против детей и подростков».

По его словам, вовлечение несовершеннолетних происходит преимущественно в Telegram, WhatsApp, социальных сетях и компьютерных онлайн-играх. За подобные правонарушения детей могут не только поставить на учет, но и привлечь к уголовной ответственности.

При этом половину всех преступлений в Москве составляют дистанционные мошенничества.