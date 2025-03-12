МВД рассказало, в какие IT-преступления чаще всего вовлекают детей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дистанционное хищение средств и данных и размещение деструктивных сведений — самые распространенные IT-преступления, в которые вовлекают несовершеннолетних, сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий московского главка МВД РФ Антон Кононенко.
«Самыми распространенными преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, совершаемыми с участием несовершеннолетних, являются дистанционное хищение средств, данных и компьютерной информации, размещение в сети интернет деструктивных сведений», — сказал Кононенко на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» на тему «Выявление и пресечение IТ-преступлений против детей и подростков».
По его словам, вовлечение несовершеннолетних происходит преимущественно в Telegram, WhatsApp, социальных сетях и компьютерных онлайн-играх. За подобные правонарушения детей могут не только поставить на учет, но и привлечь к уголовной ответственности.
При этом половину всех преступлений в Москве составляют дистанционные мошенничества.