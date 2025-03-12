Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку рейтинга QS-2025

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Санкт-Петербургский горный университет вошел в первую пятерку предметного рейтинга QS (QS World University Ranking by Subject 2025) по направлению «Добыча полезных ископаемых и горная промышленность», сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза со ссылкой на данные этого рейтинга.
«Опубликован предметный рейтинг QS 2025 года. Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II вошел в пятерку лучших вузов мира по основному профилю подготовки “Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность” и занял четвертое место, а в рейтинге по направлению “Инженерное дело — Нефтегазовый инжиниринг” вошел в топ-100», — сообщили в пресс-службе вуза.
Всего в предметном рейтинге приняли участие более 5 тысяч университетов из 148 стран мира, из которых 1747 были ранжированы и вошли в рейтинг. Рейтинг по горному делу 2025 года строился на основе четырех показателей, которые учитывают, в частности, репутацию вуза в академическом сообществе и сообществе работодателей, а также количество научных публикаций в период 2019—2023 годов.
«Это лучший результат среди всех российских вузов в этом году. Горный является основным специализированным вузом минерально-сырьевого и топливно- энергетического комплексов страны», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, отмечается, что в следующем году на базе Горного университета пройдет Всемирный съезд горнопромышленников, а также церемония открытия Российско-Китайского сырьевого университета.
«Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II с вхождением в пятерку лидеров рейтинга международного рейтингового агентства QS по специализации “Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность” — основному профилю инженерной подготовки вуза», — сообщили в аппарате вице-премьера.
Санкт-Петербургский горный университет — первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании 21 октября 1773 года по старому стилю подписала императрица Екатерина II, а здание для учащихся горного кадетского корпуса, как тогда назывался вуз, спроектировал архитектор Андрей Воронихин.
Среди выпускников Горного университета — знаменитые геологи Александр Карпинский, Владимир Обручев и Дмитрий Наливкин, а также основоположник учений о нефти Иван Губкин, реформатор отечественной металлургической отрасли Павел Обухов и первооткрыватель крупнейших нефтяных и калийных месторождений Павел Преображенский.