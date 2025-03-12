Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку рейтинга QS-2025

Всего в предметном рейтинге приняли участие более 5 тысяч университетов из 148 стран мира, из которых 1747 были ранжированы и вошли в рейтинг. Рейтинг по горному делу 2025 года строился на основе четырех показателей, которые учитывают, в частности, репутацию вуза в академическом сообществе и сообществе работодателей, а также количество научных публикаций в период 2019—2023 годов.