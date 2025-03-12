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Дмитрий Бивол встретился с губернатором Петербурга после триумфа на ринге

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрием Биволом 12 марта в Смольном. Спортсмен завоевал титулы IBF, WBC, WBO и вернул пояс WBA после победы над Артуром Бетербиевым в бою, состоявшемся 23 февраля в Эр-Рияде.

Источник: РИА "Новости"

Александр Беглов поздравил Бивола и отметил, что он вошел в историю бокса, став в один ряд с легендарными спортсменами. Губернатор напомнил о традициях петербургской школы бокса, воспитавшей олимпийских чемпионов Геннадия Шаткова, Валерия Попенченко и чемпиона мира Николая Валуева.

Дмитрий Бивол подчеркнул, что, хотя родился в Кыргызстане, его боксерское становление прошло в Петербурге. В знак признания заслуг спортсмена ему была вручена Благодарность губернатора Санкт-Петербурга.

По словам Беглова, в Петербурге занимается боксом более 33 тысяч человек, работают более 100 секций, в том числе 16 в государственных спортивных школах. С 2025 года начнет работу новое отделение бокса в СШОР «Невские Звезды».

Напомним, 23 февраля победой петербургского боксера Дмитрия Бивола завершился его второй бой против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок состоялся в Эр-Рияде. Бивол победил раздельным решением судей — 114:114, 116:112, 115:113.