Дмитрий Бивол встретился с губернатором Петербурга после триумфа на ринге

Александр Беглов поздравил Бивола и отметил, что он вошел в историю бокса, став в один ряд с легендарными спортсменами. Губернатор напомнил о традициях петербургской школы бокса, воспитавшей олимпийских чемпионов Геннадия Шаткова, Валерия Попенченко и чемпиона мира Николая Валуева.
Дмитрий Бивол подчеркнул, что, хотя родился в Кыргызстане, его боксерское становление прошло в Петербурге. В знак признания заслуг спортсмена ему была вручена Благодарность губернатора Санкт-Петербурга.
По словам Беглова, в Петербурге занимается боксом более 33 тысяч человек, работают более 100 секций, в том числе 16 в государственных спортивных школах. С 2025 года начнет работу новое отделение бокса в СШОР «Невские Звезды».
Напомним, 23 февраля победой петербургского боксера Дмитрия Бивола завершился его второй бой против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок состоялся в Эр-Рияде. Бивол победил раздельным решением судей — 114:114, 116:112, 115:113.