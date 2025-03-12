Первую детскую комнату для студенток с детьми откроют в петербургском вузе

Помимо выплат в размере 100 тысяч рублей, которые предоставляются семьям, когда будущая мама становится на учет на ранних сроках беременности, мы также реализуем идею открытия специальных помещений в институтах для студентов с маленькими детьми. Когда молодая мама приходит на занятия, там уже организованы комфортные условия для временного присмотра за ребенком социальными нянями — подчеркнула Фидрикова.