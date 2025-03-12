На Неделе моды в Париже представили коллекции сезона «Осень-зима 2025»

Время просторных штанов подходит к концу (наверняка временно). Все чаще на подиумах вместо свободных брюк-палаццо и тем более мешковатых карго появляются брюки скинни или лосины. Все это мы уже видели совсем недавно — в 2010-х. Так что если в гардеробе еще сохранился огромный свитер крупной вязки, который вы просто не решились отнести в пункт приема одежды, это хорошо. Осталось его немного освежить, добавить плотные шерстяные лосины и высокие сапоги — и выйти в люди.