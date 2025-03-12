22% опрошенных жителей Ростова не брали на работу из-за избыточной квалификации

22% опрошенных жителей Ростова-на-Дону сталкивались с отказами в трудоустройстве из-за избыточной квалификации. Такие данные приводят аналитики портала SuperJob.
Только 7% компаний, участвовавших в исследовании, принципиально не нанимают специалистов с избыточной квалификацией. При этом 52% работодателей принимают решения в зависимости от конкретной ситуации, 13% организаций активно берут таких кандидатов в штат.
— Среди опрошенных ростовчан 22% подтвердили, что им отказывали в работе из-за слишком высокого уровня квалификации. Мужчины сталкивались с подобными отказами чаще женщин (33% против 12%). Наиболее частыми такие случаи были среди специалистов в возрасте от 35 до 45 лет, — отмечают аналитики.
Также оказалось, что число отказов было больше с ростом уровня дохода по вакансии. Среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, таких было 15%, а среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, уже 25%.