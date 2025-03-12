Еще 20 трамваев PESA бесплатно получит Уфа от московских властей

Также Мавлиев лично проехал по одному из маршрутов, где в ближайшее время начнут курсировать обновленные трамваи. Он сообщил, что уже сейчас в Уфе работают 22 современных трамвая PESA, которые успели завоевать популярность у горожан, и что в ближайшее время в город привезут еще 20.