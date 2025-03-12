Еще 20 трамваев PESA бесплатно получит Уфа от московских властей

Сегодня, 12 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел встречу с коллективом предприятия, отвечающего за работу городского электротранспорта. На своей личной странице в социальных сити-менеджер заявил, что перед городской администрацией стоит задача постепенно улучшать работу трамваев и троллейбусов, и первые шаги в этом направлении уже сделаны.
На встрече градоначальник поблагодарил сотрудников предприятия за их труд и передал новый легковой транспорт, который будет использоваться для обслуживания трамвайных и троллейбусных линий.
Также Мавлиев лично проехал по одному из маршрутов, где в ближайшее время начнут курсировать обновленные трамваи. Он сообщил, что уже сейчас в Уфе работают 22 современных трамвая PESA, которые успели завоевать популярность у горожан, и что в ближайшее время в город привезут еще 20.
Он также отметил, что параллельно идет подготовка к эксплуатации: закуплена партия бандажей (колесных ободов), и специалисты приступают к их установке.
Мэр добавил, что водительский состав постепенно возвращается на работу, и пообещал, что они будут и дальше улучшать условия труда водителей. Он подчеркнул, что этот вопрос у него на личном контроле.
Напомним, минувшим летом в мэрии сообщили, что столица Башкирии бесплатно получит из Москвы 69 трамваев PESA. Модель 71−414 является результатом совместного производства российской и зарубежной компаний. Они вместительнее тех (60 сидячих мест), которые уже имелись в городе раньше, а также оборудованы кондиционером и низким полом.
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