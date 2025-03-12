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На лыжный марафон в Казани привезут 120 тонн снега

На 58-й Казанский лыжный марафон привезут в общей сложности 120 тонн снега. В мероприятии примут участие 618 спортсменов из 42 регионов России.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

По словам председателя Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линара Гарипова, несмотря на плюсовую температуру, ведется активная работа по подготовке к марафону.

«Мы уже привезли более 50 тонн, еще в планах — 70−80 тонн. Мы наблюдаем за погодой, будем максимально стараться сохранить трассу. При этом мы берем снег с наших спортивных объектов. Он чистый, без химических реагентов», — сказал Гарипов.

Общий призовой фонд мероприятия составляет 850 тыс. руб.