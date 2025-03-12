На лыжный марафон в Казани привезут 120 тонн снега

«Мы уже привезли более 50 тонн, еще в планах — 70−80 тонн. Мы наблюдаем за погодой, будем максимально стараться сохранить трассу. При этом мы берем снег с наших спортивных объектов. Он чистый, без химических реагентов», — сказал Гарипов.