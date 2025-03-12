Как подготовиться к Ночи аль-Кадр и что нельзя делать в этот священный период

❌ Не ложитесь спать. Священная ночь подразумевает, что все благоверные мусульмане проведут этот период в бодрствовании. В это время необходимо обращаться к Всевышнему и молиться. Согласно исламу, если верующие в эту благословенную ночь собираются вместе и вместо молитв сплетничают и пустословят, то таким образом, они зарабатывают себе только грехи. Поэтому проведите ночь без сна, но с молитвой.