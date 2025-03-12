«Редкое астрономическое явление»: с 17 по 21 марта казанцы смогут наблюдать двойную видимость Венеры

Жители столицы Татарстана с 17 по 21 марта смогут наблюдать двойную видимость планеты Венера. Она будет видна как в вечерние часы с 19:00 до 20:00, так и в утренние — с 5:00 до 6:00. Чаще всего планета наблюдается только в первую или вторую половину дня, поэтому мартовское явление станет редким.
Такое редкое астрономическое явление связано с тем, что в эти дни совпадет взаимное положение Земли и Венеры относительно Солнца, сообщает пресс-служба КФУ.
В эти дни планета будет видна как месяц, который называют венерианским. Понаблюдать за явление горожане смогут без использования оптических приборов при условии ясного неба.
«Вечером Венера очень хорошо видна на западной небесной полусфере. Все прекрасно знают, что в западном направлении одна из самых ярких звезд обычно и есть Венера. Утром, при восходе Солнца планету можно будет наблюдать на восточной части небесной полусферы», — сообщил ученый Центру медиакоммуникаций КФУ.
После 21 марта планета останется на небосводе, за ней горожане смогут наблюдать в течение года. Если наблюдать Венеру в телескоп, то можно увидеть только ее поверхностный, облачный плотный слой.