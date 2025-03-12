«Редкое астрономическое явление»: с 17 по 21 марта казанцы смогут наблюдать двойную видимость Венеры

Жители столицы Татарстана с 17 по 21 марта смогут наблюдать двойную видимость планеты Венера. Она будет видна как в вечерние часы с 19:00 до 20:00, так и в утренние — с 5:00 до 6:00. Чаще всего планета наблюдается только в первую или вторую половину дня, поэтому мартовское явление станет редким.