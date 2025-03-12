В 2025 году в Омской области объем производства продуктов питания превысил 100%

Объем производства пищевой продукции в Омской области в 2025 году достиг 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности активно наращивают производства в условиях санкций. Увеличились объемы поставок в другие регионы и даже за пределы страны.