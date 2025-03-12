В 2025 году в Омской области объем производства продуктов питания превысил 100%

Объем производства пищевой продукции в Омской области в 2025 году достиг 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности активно наращивают производства в условиях санкций. Увеличились объемы поставок в другие регионы и даже за пределы страны.
Так, по данным регионального минсельхоза, в январе 2025 года наблюдался значительный рост производства ряда продуктов: крупы (+61,8%), растительного масла (+26%), сливочного масла (+15,2%), парной свинины (+11,5%), муки (+9,1%), овощей и других растительных культур (+9,1%), говядины (+6,4%), макаронных изделий (+6%), сметаны (+3,6%), сыров (+3,2%) и минеральной воды (+1,4%).
В 2025 году будет продолжена реконструкция, техническое перевооружение и ввод новых производственных мощностей, в том числе за счет реализации новых инвестпроектов. Появятся новые молочные производства в Полтавке, будет проведена модернизация мясных и солодовенных цехов.
Откроется новые производственные мощности местных производителей мороженного. Это позволит расширить экспорт в другие регионы России и страны ближнего зарубежья, а также обеспечить продовольственную безопасность в Омской области.