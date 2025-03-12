Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 13 марта 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 13 марта 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Каслинская, 11 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Героев Танкограда, 40-П; Северный Луч, 1-А — с 10:00 до 12:00;
— Каслинская, 58, 60, 60-А, 60-Б, 60-В, 62, 62-А, 99, 99-А; Бр. Кашириных, 22 — с 08:00 до 18:00;
— Российская, 167, 167-А; пл. МОПРа, 8, 8-А — с 03:00 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 308 (подъезды 5−8) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Рабоче-Крестьянская, 20−78; Бродокамская, 29−79, 30−82; Матросова, 21−31, 10−32 — с 08:00 до 18:00;
— Пионерская, 7, 7-А; ч/с: пер. Индивидуальный, 57, 121, 123, 119, 117, 137, 51; Брянская, 154, 158, 178, 180, 152, 176, 164, 164-А, 168, 160, 172, 164, 162, 162-А, 172, 172-А, 174, 150, 170 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Новороссийская, 142, 136; Барбюса, 269, 273; Гончаренко, 90-В; Стекольная, 47; Гражданская, 9, 10/1, 14, 14-А, 14-А/1, 16; Толстого, 2 — с 09:00 до 17:00;
— Гончаренко, 91, 93, 95, 97 — с 09:00 до 15:00.
Отключение электроэнергии:
— Нахимова, 4, 2; Машиностроителей, 12, 10, 10-Б, 12, 12-А — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Б. Хмельницкого, 6-А; Дружбы, 25 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Балканская, 24−42, 25−41, 1, 9; Б. Хмельницкого, 42, 40, 67; Дачная, 37 — с 09:00 до 13:00;
— ч/с: Барнаульская, 20−50, 58-Б, 60-Б, 66-А, 68-Б, 70-А, 89, 90, 94−106, 17−53, 50-А, 52, 54; Аральская, 134, 58−132, 132-А, 132-Б; Кавказская, 2−14; Мартеновская, 59−69, 58−64 — с 13:00 до 17:00;
— 26 Бакинских Комиссаров, 47−61, 62−74, 78; Мартеновская, 45, 47, 49; Красноуфимская, 40, 42, 44, 46 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Артиллерийская, 69 (подъезды 1−4), 71 (подъезды 1, 3), 77 (подъезд 1), 89 (подъезды 1, 2), 114-Б (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Танкистов, 1−9 (нечет.); Бажова, 1−21 (нечет.); Загорская, 69−77; 82−90, переулки 1-й Бульварный, 1−8; 3-й Бульварный, 4−12; 4-й Бульварный, 1−6; 5-й Бульварный, 1−5; 6-й Бульварный, 1−10; Комарова, 2−20 (чет.); Мамина, 2−10 (чет.); Пермская, 82, 82-А — с 09:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Российская, 167-А — с 09:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов!
В четверг, 13 марта, будет отключен светофор на пересечении улиц 1-й Пятилетки и Артиллерийская — с 09:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!