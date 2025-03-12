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Последние новости к вечеру 12 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 12 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 12 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 марта 2025 года.

Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

Источник: Reuters

Вашингтон обсуждал с Украиной возможные территориальные уступки, основное внимание уделили формату переговоров, заявил Марко Рубио. США готовы содействовать урегулированию конфликта и ждут ответа Москвы по прекращению боевых действий.

Освобождены пять населенных пунктов в Курской области и два села в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Север» освободили Казачью Локню, 1-й и 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области. В ДНР российские войска освободили Новомарково и Днепроэнергию.

Песков призвал не забегать вперед в вопросе перемирия на Украине

Источник: РИА "Новости"

Кремль внимательно анализирует заявления после встречи Вашингтона и Киева, сообщил Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал не спешить с выводами о 30-дневном прекращении огня и ожидать детальную информацию от США.

Суд вынес приговор Михаилу Саакашвили

Источник: Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили осужден за хищение 9 млн лари из бюджета. Его приговорили к 9 годам лишения свободы, суд учел его арест с 2021 года.

В Совфеде объяснили слова Матвиенко об абитуриентах из регионов

Источник: РИА "Новости"

Клишас заявил, что Матвиенко не предлагала ограничивать права абитуриентов из регионов, а лишь подняла вопрос о целесообразности приема на мало востребованные специальности в столичных вузах. Она указала на проблему перепроизводства специалистов на платной основе.