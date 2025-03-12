Жители трех уфимских СНТ лишились света из-за рухнувшего трансформатора

Сегодня, 12 марта, в Калининском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии в трех садовых некоммерческих товариществах: «Дружба ШССК», «КОС Строитель» и «Дружба 394/3». Причиной ЧП, как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии, стало падение трансформатора из-за разрушения бетонного основания.
На место были направлены сотрудники экстренные службы, включая специалистов УГЗ. Председателям СНТ довели информацию о необходимых действиях, а жителям, у которых нет возможности временно переехать, предложено разместиться в пункте временного проживания.
Ситуация, как заверили в УГЗ, находится на постоянном контроле специалистов. Ремонтные работы уже начались.
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