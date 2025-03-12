В Иркутской области создадут условия для образования детей-инвалидов

В Иркутской области хотят создать условия для образования детей-инвалидов в учебных заведениях. Этот законопроект внесен на рассмотрение в областной парламент и предполагает внесение изменений в областной закон № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области».
Ранее образовательных учреждений создавали особые условия для получения знаний только для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако с 1 марта 2025 года в соответствии с новыми нормами закона об образовании к категории обучающихся, нуждающихся в таких условиях, включат детей-инвалидов.
Специальные условия обучения подразумевают адаптацию содержания образовательных программ, а также использование методов и средств обучения, которые учитывают особенности психофизического развития и состояние здоровья учащихся.
Основой для создания этих специальных условий станут рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а также индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. Это позволит обеспечить более качественное и доступное образование для детей с особыми потребностями в Иркутской области.