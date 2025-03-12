В Иркутской области создадут условия для образования детей-инвалидов

Ранее образовательных учреждений создавали особые условия для получения знаний только для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако с 1 марта 2025 года в соответствии с новыми нормами закона об образовании к категории обучающихся, нуждающихся в таких условиях, включат детей-инвалидов.