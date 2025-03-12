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В Иркутской области создадут условия для образования детей-инвалидов

При обучении будут учитываться особенности психофизического развития.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области хотят создать условия для образования детей-инвалидов в учебных заведениях. Этот законопроект внесен на рассмотрение в областной парламент и предполагает внесение изменений в областной закон № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области».

Ранее образовательных учреждений создавали особые условия для получения знаний только для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако с 1 марта 2025 года в соответствии с новыми нормами закона об образовании к категории обучающихся, нуждающихся в таких условиях, включат детей-инвалидов.

Специальные условия обучения подразумевают адаптацию содержания образовательных программ, а также использование методов и средств обучения, которые учитывают особенности психофизического развития и состояние здоровья учащихся.

Основой для создания этих специальных условий станут рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а также индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. Это позволит обеспечить более качественное и доступное образование для детей с особыми потребностями в Иркутской области.