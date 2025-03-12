Мингорисполком: средняя зарплата педагога в Минске составляет 2 137 рублей

Зарплаты учителей с 1 января 2025 году увеличились. Об этом сказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Марина Ильина, сообщает агентство «Минск-Новости».
С 1 января 2025 года зарплаты учителей увеличились на 39% от оклада.
«В Минске средняя заработная плата педагога составляет 2 137 рублей», — отметила Марина Ильина и подчеркнула, что по результатам января педагоги действительно заметили разницу в оплате труда.
Однако Марина Ильина подчеркнула, что на зарплату педагога влияет нагрузка, классное руководство, факультативы, кружки дополнительного образования.
«Тот, кто хочет иметь достойную заработную плату, соответственно, берет нагрузку», отметила Марина Ильина.
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