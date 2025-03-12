Бензин и дизельное топливо будут дорожать в Беларуси в течение восьми недель с 15 марта

В Беларуси с 15 марта 2025 изменятся цены на моторное топливо, сообщает Белнефтехим.
Розничные цены на топливо на АЗС увеличатся на 2 копейки за литр и составят: на АИ-92-К5-Евро — 2,36 рубля, на АИ-95-К5-Евро — 2,46 рубля, на АИ-98-К5-Евро — 2,68 рубля, на дизельное топливо — 2,46 рубля.
«С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива, с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта 2025 года», — отметили в Белнефтехиме.
«Высокая аварийность водителей со стажем до года».
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