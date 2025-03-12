Еще 116 жителей Ростова-на-Дону, пострадавших от БПЛА, получат выплаты

В Ростове-на-Дону единовременные выплаты получат еще 116 жителей Первомайского района города, пострадавших при атаке БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
— Подготовлено новое постановление на единовременную выплату еще 116 ростовчанам. Из резервного фонда на эти цели будет выделено 1,74 млн рублей, — проинформировал Александр Скрябин.
По словам главы города, к этому моменту поступило еще 12 новых заявлений, и они уже в работе. До этого материальную поддержку на 1,32 млн рублей получили 88 ростовчан.
— Также было завершено остекление в 111 квартирах из 113. В оставшихся двух квартирах работы выполнят после того, как собственники предоставят доступ к ним, — добавил Александр Скрябин.
Напомним, в ночь на 8 февраля 2025 года после падения БПЛА в Первомайском районе донской столицы было повреждено остекление 14-ти жилых домов. Ранее сообщалось, что поврежденные стекла и окна заменили в 107 квартирах.