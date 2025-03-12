Белорусский вуз незаконно собрал персональные данные 3,6 тысячи студентов. Подробности сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.
Еще в феврале НЦЗПД рассказал, что в его адрес поступила жалоба от студента одного из вузов Беларуси, что при поступлении у него потребовали предоставить помимо стандартных персональных данных информацию о том, где он родился и кто он по национальности, а еще дату рождения, и место работы его родителей.
После того, как совместно с Минобром было определено, что законодательством об образовании предоставление таких сведений не предусмотрено, НЦЗПД потребовал от учебного учреждения прекратить обработку указанных персональных данных, а также удалить их в случае хранения в электронном виде.
А на днях вуз уведомил центр об удалении незаконно собранных персональных данных о месте рождения, национальности обучающихся, а также дате рождения и месте работы их родителей или законных представителей. В НЦЗПД уточнили, что всего удаление коснулось 3,6 тысячи личных дел студентов.
Какой именно белорусский вуз незаконно собирал лишние персональные данные, не сообщается.
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