Белорусский вуз незаконно собрал персональные данные 3,6 тысячи студентов

Еще в феврале НЦЗПД рассказал, что в его адрес поступила жалоба от студента одного из вузов Беларуси, что при поступлении у него потребовали предоставить помимо стандартных персональных данных информацию о том, где он родился и кто он по национальности, а еще дату рождения, и место работы его родителей.