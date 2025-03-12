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Белорусский вуз незаконно собрал персональные данные 3,6 тысячи студентов

Вуз в Беларуси удалил незаконно собранные персональные данные 3600 студентов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский вуз незаконно собрал персональные данные 3,6 тысячи студентов. Подробности сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.

Еще в феврале НЦЗПД рассказал, что в его адрес поступила жалоба от студента одного из вузов Беларуси, что при поступлении у него потребовали предоставить помимо стандартных персональных данных информацию о том, где он родился и кто он по национальности, а еще дату рождения, и место работы его родителей.

После того, как совместно с Минобром было определено, что законодательством об образовании предоставление таких сведений не предусмотрено, НЦЗПД потребовал от учебного учреждения прекратить обработку указанных персональных данных, а также удалить их в случае хранения в электронном виде.

А на днях вуз уведомил центр об удалении незаконно собранных персональных данных о месте рождения, национальности обучающихся, а также дате рождения и месте работы их родителей или законных представителей. В НЦЗПД уточнили, что всего удаление коснулось 3,6 тысячи личных дел студентов.

Какой именно белорусский вуз незаконно собирал лишние персональные данные, не сообщается.

Тем временем, Мингорисполком сказал, что средняя зарплата педагога в Минске составляет 2 137 рублей.

А ранее мы сообщали, что бензин и дизельное топливо будут дорожать в Беларуси в течение восьми недель с 15 марта.

Также ОМОН задержал 23-летнюю студентку из Витебска после ее сообщения в мессенджере.