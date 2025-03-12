Астрологи и тарологи выступили против запрета эзотерических услуг в России

«Они даже не хотят поговорить с представителями отрасли, чтобы узнать нашу точку зрения, хотя лично я предлагал это нашим депутатам. Конечно, мне еще не понятно, почему, например, в Колумбийском университете поддерживают использование Таро в терапевтических практиках, а у нас опять нападают на тарологов. ~А ведь если продолжить нападать, то получится, как в свое время в СССР было с психологией — в 20-х годах ее запретили, вернулись только в 70-х, и с тех пор мы в этой отрасли сильно отстаем от всего мира.~ С эзотерикой, видимо, будет также, что очень расстраивает», — посетовал Борис Зак.