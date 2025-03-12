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Эксперт не прогнозирует рост цен на продукты в 2025 году

Эксперт Даниленко: Резкого скачка цен на продукты в 2025 году не предвидится.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году значительного роста цен на продукты питания ожидать не стоит. Об этом специалист рассказал в интервью NEWS.ru. Андрей Даниленко является экспертом в области сельского хозяйства, президент фонда «Свое».

По его мнению, несмотря на общую тенденцию к высокой инфляции во многих странах, Россия находится в относительно стабильной ситуации. Однако, эксперт не исключает влияния таких факторов, как возможное повышение ключевой ставки и введение новых санкций, которые могут внести коррективы в ценовую политику.

— Если придерживаться рационального подхода, то резкого взлета цен в текущем году не должно произойти. Но важно понимать, что инфляционные процессы сохранятся, — подчеркнул Даниленко.