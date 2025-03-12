Эксперт не прогнозирует рост цен на продукты в 2025 году

По его мнению, несмотря на общую тенденцию к высокой инфляции во многих странах, Россия находится в относительно стабильной ситуации. Однако, эксперт не исключает влияния таких факторов, как возможное повышение ключевой ставки и введение новых санкций, которые могут внести коррективы в ценовую политику.