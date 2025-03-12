Эксперт не прогнозирует рост цен на продукты в 2025 году

В 2025 году значительного роста цен на продукты питания ожидать не стоит. Об этом специалист рассказал в интервью NEWS.ru. Андрей Даниленко является экспертом в области сельского хозяйства, президент фонда «Свое».
По его мнению, несмотря на общую тенденцию к высокой инфляции во многих странах, Россия находится в относительно стабильной ситуации. Однако, эксперт не исключает влияния таких факторов, как возможное повышение ключевой ставки и введение новых санкций, которые могут внести коррективы в ценовую политику.
— Если придерживаться рационального подхода, то резкого взлета цен в текущем году не должно произойти. Но важно понимать, что инфляционные процессы сохранятся, — подчеркнул Даниленко.