За антисанитарию в Уфе на почти на три недели закрыли «Светофор»

Федеральная служба судебных приставов Башкирии приостановила деятельность одного из магазинов сети «Светофор» в Уфе. Причиной этому, как сообщает пресс-служба ведомства, стало то, что Роспотребнадзор выявил множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
В ходе проверки специалисты обнаружили следующие нарушения:
— поврежденные полы в торговом зале с отпавшей облицовочной плиткой и цементной пылью;
— отсутствие регулярной влажной уборки помещений;
— нарушение требований к проточности пищевой продукции в фасовочном блоке, где нарезают и фасуют сырую продукцию;
— использование одних и тех же весов для взвешивания и упаковки сырого мяса и готовой к употреблению пищи (например, сыров);
— отсутствие входного контроля поступающей продукции на наличие маркировки и срока годности.
Эти нарушения были признаны серьезными и представляющими непосредственную угрозу для здоровья людей. Материалы проверки были направлены в суд.
Октябрьский районный суд Уфы признал ООО «Торгсервис 102» (владельца магазина) виновным по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений». В качестве наказания деятельность магазина была приостановлена на 20 суток. За это время представители торговой организации обязаны устранить все нарушения.
Приставы уже опечатали магазин. Должностных лиц предупредили об административной и уголовной ответственности в том случае, работа торговой точки будет возобновлена работы до истечения срока наказания.
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