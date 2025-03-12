В Азове без вести пропал подросток

В Ростовской области без вести пропал подросток. Об этом сообщили в добровольческом поисковом отряде «ЮГ».
Марина Степанова вышла из дома 11 марта. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти девушку самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города и области.
Рост девушки — около 165 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темные длинные волосы, карие глаза. Во что была одета школьница неизвестно.