В Азове без вести пропал подросток

Марина Степанова вышла из дома 11 марта. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти девушку самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города и области.